Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemede, Şirin’den alınan saç örneğinde uyuşturucu madde olarak değerlendirilen amfetamin ve metamfetamin bulunduğu belirlendi.

Şirin, soruşturma kapsamında daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamaları kabul etmemişti. Şirin ifadesinde, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini öne sürmüştü.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edilmesiyle, Şirin’in savcılık ifadesindeki beyanları ile Adli Tıp Kurumu raporu arasındaki çelişki soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.