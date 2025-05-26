1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan ve Türkiye’nin en köklü tarım kooperatifleri arasında yer alan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı.

Finansal darboğaz derinleşti

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre, nakit sıkıntısı çeken birlik, gelir elde edebilmek için arsa ve bina satışına yöneldi. Ancak mali kriz derinleşirken, birçok taşınmaz borçlara karşılık teminat olarak ipotek ettirildi. Yaklaşık 160 bin üretici ortağı bulunan 87 yıllık bu köklü yapı, fındık üreticisine destek olmak yerine bugün kendi borçlarını çevirmeye çalışıyor.

Her gün yaklaşık 2.5 milyon TL faiz ödemek zorunda

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan’ın verdiği bilgilere göre, FİSKOBİRLİK’in toplam borcu 2 milyar lirayı aştı. Bu borcun 961 milyon TL’si banka kredilerinden oluşuyor. Kurum, her gün yaklaşık 2,5 milyon TL faiz ödemesi yapmak zorunda kalıyor. 2024 mali yılı verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla kısa vadeli borçlar, banka kredileri ve diğer yükümlülükler toplamı 966 milyon 456 bin TL’ye ulaştı.

Kağıt üzerinde 242,5 milyon TL olarak görünen faaliyet kârı ise, tahsil edilemeyen 468 milyon TL’lik alacaklar dikkate alındığında, fiilen 44,3 milyon TL’lik zarara dönüşmüş durumda. Söz konusu zararın, 2025 yılı bilançosunda daha da artması bekleniyor.

Neredeyse tüm taşınmazlarını ipotek gösterdi

Karan, FİSKOBİRLİK’in neredeyse tüm taşınmazlarını ipotek göstererek kredi kullandığını, bu nedenle elinde gayrimenkul kalmadığını belirtiyor. Son dönemde Giresun, Tirebolu ve Fatsa’daki birçok mülk satışa çıkarıldı. Kurumun yöneticileri, hangi taşınmaz para ediyorsa onu satar hale geldi. Bu da yönetim anlayışı konusunda ciddi eleştirileri beraberinde getirdi.