Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Valiliğin öncülüğünde; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Belediyeleri, Artvin ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kooperatiflerin katkılarıyla düzenlenen fuar, ilimizin zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıtma açısından önemli bir platform sundu.

Açılışın ardından stantları gezerek üreticilerle sohbet eden Vali Ergün ve Hanımefendi Ergün, Artvin’e özgü coğrafi işaretli ürünler, geleneksel yemekler ve bölge mutfağına has tatların sunumlarını inceledi.

Vali Ergün, fuarın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlara, kooperatiflere, üreticilere ve destek veren paydaşlara teşekkür ederek, bu tür organizasyonların yerel değerlerin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.