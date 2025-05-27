İnegöl’ün marka değeri olan İnegöl köftesinin yanı sıra, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İnegöl ziyaretinde çekilmiş tarihi bir fotoğraf, özel olarak mobilya üzerine baskı yapılarak Özgür Özel’e hediye edildi.

Bu anlamlı hediye için teşekkür eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öğrencilik yıllarında mobilya sektöründe çalıştığını belirterek, sektöre ve mobilya emekçilerine dair sorunları yakından bildiğini ifade etti. Özel, İnegöl’ün bu alandaki önemine de dikkat çekti.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ise, “Genel Başkanımızın İnegöl’e verdiği değeri biliyoruz. Biz de hem şehrimizin simgeleri hem de tarihsel bir hatıra ile kendisine teşekkür etmek istedik. Ayrıca kendisini İnegöl’e, mobilya emekçilerini ziyaret etmeye davet ettik. Genel Başkanımız da bu davetimizi memnuniyetle kabul etti” dedi.