Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı 20. yıl ilçe sergileri kapsamında Karamürsel ilçe sergisinin açılışını gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, KO-MEK’in “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlediği sergiler kapsamında Karamürsel ilçe sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergide birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı.

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

“ORTAK MİRASIMIZ BİZİ BİRLEŞTİRİYOR”

KO-MEK’in kadınlara, gençlere ve toplumun her kesimine kattığı değeri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “KO-MEK ile ortak mirasımız bizi birleştiriyor” dedi. KO-MEK’in bu yılki teması olan “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” hakkında da konuşan Başkan Büyükakın, “Biz soydaşlarımızla bir olursak, birlikte olursak hem ekonomik hem siyasal gücümüz artar. Ortak kültürel mirasımızı sahiplenmek, gelecekte Türk Dünyası ile daha güçlü ilişkiler kurmamızı sağlar. Gönül dostu Türk ülkeleriyle geleceği inşa edeceğiz.” dedi.

Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ise KO-MEK kurslarının öneminden bahsedip, “Karamürsel’de açılan kurslarımız adeta göz kamaştırıyor. El emeği, göz nuru eserler sadece estetik değil; aynı zamanda duygusal bir iyileşmenin de simgesi. KO-MEK gibi kurslar, vatandaşlarımıza hem psikolojik destek veriyor hem de ekonomik gelir kaynağı oluyor. Tüm kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında KO-MEK Bohçası yakın zamanda düğünü olacak kursiyere hediye edildi.

Daha sonra protokol ve çocuklar hep birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi.