Dernek binasında düzenlenen seminerde, Psikolog Mercan Çetinkaya tarafından ailelere yönelik "Çocuklarla Doğru İletişim ve Aile İçi Destek" konulu bir eğitim verildi.

Seminerde, zihinsel engelli bireylerin gelişim süreçlerinde ailelerin üstlendiği rol, doğru iletişim yöntemleri, duygusal destek mekanizmaları ve günlük yaşamda karşılaşılan zorluklarla baş etme yolları ele alındı. Psikolog Mercan Çetinkaya, ailelerin yaşadığı duygusal yükü hafifletmeye ve sağlıklı aile içi iletişimin önemine dikkat çekti.

Katılımcılar, seminerin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesini istediklerini ifade etti. Dernek yönetimi ise ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği, toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla sosyal ve eğitsel çalışmalarını sürdürüyor.

Seminer de Psikolog Mercan Çetinkaya’ya teşekkür eden İZED Başkanı Halil Peynirci, ayrıca kurban Bayramını öncesinde 10 adet tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, hayırseverlerden destek beklediklerini söyleyerek, hayırseverleri Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami sokak numara 10 adresinde dernek binasına davet etti.