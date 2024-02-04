Çocuklar için sömestre tatilinde iki haftalık ahlaki değerler eğitimi programi uygulayan dernek yönetimi tatilin son gününde öğrenciler için düzenledikleri bilim gezisi ile programı noktaladı. İki haftalık eğitim programina katılan çocuklara dijital yazı tahtası hediye edildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren dernek başkanı Tarık Bostancı ; " Bugün de Ateş Karıncaları ilkokul ortaokul grubu ile Bursa uzay ve havacılık müzesi’ni gezdiler.

Şunu net bir şekilde gördük ki Müslümanlık sadece namaz ve oruçtan ibaret bir yaşam biçimi değil aynı zamanda dünya ilimlerinde Farabi’ler Cabir bin Hayyam’lar gibi en önde gidenlerden olmalıyız.

Çünkü bir Müslüman idare edilen değil idare eden olmalıdır bu sebepten okuyup araştırıp kendimizi geliştirmek bizim olmazsa olmazlarımızdandır.

Şu anda ilk Türk astronotumuz Alper GEZERAVCI 'nın uzayda olduğu bu günlerde gençlerimize gelecekleri ile alakalı hayallerinin aslında hiçte uzak olmadığını göstermiş olduk.

BEN VARIM DİYEN BİR GENÇLİK

Şuurlu bir gençliğin önemine deyinen Bostancı konuşmasını şöyle sürdürdü. "Allah evlatlarımızı kendi yolunda gayret eden Salih evlatlardan eylesin.

“Kim var dendiğinde,

Sağına soluna bakmadan

BEN VARIM diyen BİR GENÇLİK…”

Şuuruyla bir nesilin oluşmasında emeğimiz olursa şeref olarak yeter. Allah cc. cümlemizi rahmetine eren kullarından eylesin. Ben bu programda emeği geçen başta alt gençlik kolu sorumlumuz Enes Canöz olmak üzere tüm ekip arkadaşlara ve bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." Dedi.