Duruşma öncesinde Bakırköy Adalet Sarayı önünde konuşan Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun ölümünün üzerinden 8 ay geçtiğini hatırlatarak adalet çağrısını sürdürdü. Çok sayıda vatandaş da Ünlü’ye destek vermek için adliye önünde bir araya geldi.

Ünlü, daha önce mahkeme tarafından kabul edilmeyen taleplerini yeniden sunacaklarını ifade ederek olay anına ait görüntülerin duruşmada izlenmesini istedi. Dosyada bulunan mesajlaşma kayıtları ve fotoğraflara işaret eden Ünlü, olayın ardından bazı kişilerin yalnızca tanık sıfatıyla dosyada yer almasına da tepki gösterdi.

Ünlü, ilk duruşmada reddedilen taleplerini yeniden mahkemeye sunacaklarını belirterek olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesini istemişti. Dosyada yer alan mesajlaşmalar ve fotoğraflara dikkat çeken Ünlü, olayın ardından bazı kişilerin yalnızca tanık olarak dosyada yer almasına tepki göstermişti.

“İŞTİRAKÇİLERİN DE SANIK OLARAK YARGILANMASINI İSTEDİ”

Gülhan Ünlü, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Duruşmadan beklentim, iştirakçilerin de sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Sadece dosyada tanık olarak varlar” demişti.

Dosyada dikkat çeken deliller bulunduğunu savunan Ünlü, “Mesajlaşmalar var, katilin silahla fotoğrafları var, olaydan 4 gün öncesinde başkasını bıçakladığına dair mesajlaşması var, uyuşturucu var. İştirakçilerin de artık ceza almasını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Oğlunun ölümünün ardından geçen 8 ayın kendileri için çok zor olduğunu dile getiren Ünlü, “Ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var. Artık evladımın adaletini istiyorum” diye konuşmuştu.

“HİÇBİR VERİLECEK CEZA BENİ RAHATLATMAYACAK”

Verilecek hiçbir cezanın oğlunun kaybının acısını dindirmeyeceğini belirten Ünlü, asıl beklentisinin cezasızlık algısının ortadan kalkması olduğunu söylemişti.

Ünlü, “Hiçbir verilecek ceza beni rahatlatmayacak bunu da biliyorum ama bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. ‘3 yıl, 5 yıl yatarız, ondan sonra hayatımıza devam ederiz’ düşüncesi olmasın artık. Biz artık diğer çocuklarımızı da korumak istiyoruz” demişti.

“21 YIL DİYE CEZA VERİLİYOR FAKAT YATARI 5 YIL OLUYOR”

Ceza miktarlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünlü, verilen cezalarla fiilen çekilen cezalar arasındaki farkın ailelerde adalet duygusunu zedelediğini ifade etmişti.

Ünlü, “Bu canilerin, katillerin cezaları, aldıkları ceza gibi olsun. 21 yıl diye ceza veriliyor fakat yatarı 5 yıl oluyor. Bu ceza, mağdur ailelere verilmiş gibi oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin kararında sanık Efe Ç. 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.