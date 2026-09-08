Kaza, 5 Eylül’de TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolcu otobüsünün önüne savruldu. Otobüsün bir süre sürüklediği araç, yolda takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Burak Çınar 3 gündür hastanede tedavi altındaydı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Burak Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çınar’ın cenazesi yarın Trabzon’un Çaykara ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza anı anbean kamerada

Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı kaza aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın ani bir manevra ile yolcu otobüsünün önüne savrulduğu ve bir süre sürüklendikten sonra takla attığı anlar yer aldı.