KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yapılan yurt başvurularının sonuçlandığını duyurdu. Açıklamaya göre, başvuru yapan öğrencilerin yüzde 90’ı KYK yurtlarına yerleştirildi.

Bakanlığın açıklamasında, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimine devam eden öğrencilerin de yurt başvurularının sonuçlandırıldığı belirtildi.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Öğrenciler, başvuru sonuçlarını YURTKUR'un resmi web sitesi "www.kyk.gsb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.