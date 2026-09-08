Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran 2027 itibarıyla Liverpool FC’nin ana partnerleri arasına katılacak. Yapılan anlaşma kapsamında THY, 2027/28 sezonundan başlayarak İngiliz ekibinin formalarının ön yüzünde yer alacak.

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Liverpool FC’nin ticari yapılanmasında önemli bir değişimi beraberinde getireceği belirtildi. Kulübün ana partnerinde 17 yıl aradan sonra ilk kez değişikliğe gidileceği ifade edildi.

Haziran 2027’de başlayacak iş birliğiyle, uluslararası ölçekte geniş kitlelere ulaşan iki güçlü marka aynı çatı altında buluşacak. Türk Hava Yolları ile Liverpool FC’nin, farklı coğrafyalardaki insanları ve kültürleri bir araya getirme hedefinde ortak bir vizyona sahip olduğu vurgulandı.

Dünyanın farklı kıtalarında geniş bir taraftar kitlesine ulaşan Liverpool FC ile İstanbul merkezli uçuş ağı sayesinde dünyanın en fazla ülkesine sefer düzenleyen hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları, yeni ortaklık kapsamında küresel ölçekte önemli projelere imza atacak.

Anlaşma, Liverpool FC formalarının tarihinde de yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Kulüp tarihinde uzun süreli sponsorluk anlaşmalarıyla özdeşleşen formanın ön yüzünde, 2027/28 sezonundan itibaren Türk Hava Yolları logosu yer alacak.

Böylece THY, Liverpool FC’nin hem sportif hem de ticari açıdan yeni bir döneme girmeye hazırlandığı süreçte kulübün önemli iş ortaklarından biri olacak.



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Liverpool Futbol Kulübü, köklü mirası ve dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü taraftar topluluğuyla dünyanın en tanınmış ve saygın futbol kulüplerinden biri. Türk Hava Yolları’nın Kulübün Ana Partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak, kimliğimizin temelinde yer alıyor. Bu iş birliği; küresel erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor.

Anlaşma aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin yeni ve önemli bir aşamasını temsil ediyor. Sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren eşsiz gücüne inanıyoruz. Bu yeni dönemde Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”