Türkiye’nin gündemine oturan korkunç olay, 14 Ocak akşamı saat 20.20 civarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta yaşandı.

‘Yan bakma’ tartışması ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, iki grup bir kafeden çıktıktan sonra ‘yan bakma’ nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç., sustalı bıçakla 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güngören Çocuk Büro Amirliği ekipleri, E.Ç.’yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çocuk, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

“NE BAKIYORSUN DEDİ, KARNINA BIÇAĞI VURDUM”

17 yaşındaki Atlas'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç’nin ifadesi ortaya çıktı. Olay tarihinde arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu belirten E.Ç., şunları söyledi:"Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde A.H., A.H., S.Y., ve Musa isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Ben, arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir grup içinde bulunan, olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana, 'ne bakıyorsun' diyerek küfür etti ve üzerime geldi. Ben de, üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar, yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.H., bıçağı vermemi söyledi, ben de elimdeki bıçağı ona verdim. A.H. bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. A.H.'de bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önceden Atlas Çağlayan’ı tanımam. Suçlamaları anlattığım hali ile kabul ediyorum."