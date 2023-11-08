Avan proje, pratikte gerçekleştirilmek istenen proje için bir ön hazırlık projesi ya da demo projesi olarak adlandırılmaktadır. Gerçekleştirilmek istenen projenin mevcut şartlarının sunulduğu ve fikir yürütüldüğü aşama olarak kabul edilir.

Bahsedilen mevcut şartlar, arsa büyüklüğü, bütçe ve maliyet hesaplarımı ve imar planı gibi aşamalardan oluşuyor. Projenin asıl planlanmasına ve çizimine başlamadan önce çizilen avan projeler gerçekleştirilmesi planlanan projenin yapım aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için gerekli olan çizimlerdir.

Bu sebeple çoğu proje aşamasında kullanılması tercih edilmektedir.

Öncelikli olarak pratikte yapılması planlanan projenin teknik çizimi yapılmaktadır.

Bu teknik çizim ile sembolik olarak gerçek değerlerle örtüşen ölçü değerleri üzerinde durulmaktadır. Avan projede göz önüne alınan değerler zaman içerisinde projenin gelişmesi ile değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu nedenle avan projenin ilk aşama yani çekirdek aşaması olduğu söylenebilir.

Hazırlandıktan ve projenin gerçekleştirileceği bölgenin bağlı olduğu belediyeye sunulmasının ardından imar mevzuatına göre uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kabul edilen avan projeler bir sonraki aşama olan ruhsat aşamasına geçilerek projeye başlanmaktadır.

Avan proje ölçekleri nelerdir?

Avan projeler genel olarak belirli ölçeklerle çizilmektedir. Avan proje ölçekleri 1/1000, 1/500, 1/200 ve 1/100 ölçekte olabilmektedir. En çok tercih edilen ölçek 1/200’dür.

Eğer küçük alanlar için avan proje hazırlanıyorsa 1/50 ölçek de kullanılabilmektedir. Avan proje çizimlerinde aynı zamanda proje içi kat ve çatı planlarına da yer verilmektedir.

Avan proje nasıl çizilmektedir?

Bir projenin kabataslak çizimi olarak adlandırılan avan proje çizimleri, projeye başlanmadan önce çizilmelidir.

Avan proje çiziminde öncelikli olarak planlar ve paftalar aynı bakış yönünde çizilmelidir. Bunun yanında rüzgar, manzara ve kuzey yönü de bir arada projede belirtilmelidir.

Proje blokları belirlenerek ünitelerin dış ölçülerinin bulunduğu yere yazılmalıdır.

Sonrasında blokların enine ve boyuna çizgiler çizilerek kesit çizgilerinin bakış yönleri çizilmektedir. Kolon, perde ve duvar gibi çizimler aynı çizim tekniği kullanılarak çizilmelidir.

Gerekli açıklamalar da avan proje üzerinde bulunmalıdır. İmar planına eklenecek olan açıklamalar kimi zaman avan projede de belirtilebilmektedir.