Avcılar Belediyesi ve BeyazNet iş birliği ile Açık Kaynak Kodlu Yazılım uygulaması lansmanı gerçekleştirildi.

Avcılar Belediyesi Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen lansmana Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, CHP İl Başkan Yardımcısı Devrim Atasever, Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Kimet Batmaz İpşir, Meclis Üyeleri Veysel Gül, Sevgican Yeşilırmak, Avcılar Belediyesi Birim Müdürleri, BeyazNet CEO’su Fatih Zeyveli ve BeyazNet Sistem Yöneticisi Erkan Esmer ,Ranvals Firması,Kozmos Yazılım Lisesi ve Çizgi Yazılım Anadolu Lisesi öğrencileri, Biruni Üniversitesi Teknopark, Çağsiad ve TÜBİTAK ULAKBİM Pardus ekibi katıldı.

Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş için 2019 ‘dan bu yana BeyazNet ile birlikte çalışmalarını sürdüren Türkiye’de kamu kurumlarında dönüşümün öncüsü Avcılar Belediyesi, yerli yazılım Linux’a geçerek kamu veri güvenliğini üst seviyeye çıkardı. Ayrıca dışarıya bağımlılıktan kurtaran Açık Kaynak Kodlu bu yazılımla birlikte yıllık milyonlarca lira tasarruf edildi.

Avcılar Belediyesi ve BeyazNet iş birliği ile gerçekleştirilen lansmana katılım ve ilgi yüksekti. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli lansman öncesi katılımcılarla sohbet etti.

"Kamu veri güvenliğini üst seviyeye çıkardık”

Açık Kaynak Kodlu Yazılım uygulaması lansmanına katılan Hançerli, “Heyecanlıyım çok özel büyük gurur duyduğum işlerden biri. Avcılar dönüşüyor dönüşüm lafını kullandığımızda ilk akla gelen Kentsel Dönüşüm. Fakat sadece dönüşüm, kentsel dönüşümle sınırlı değil. Dijitalde de bir dönüşüm yaşıyoruz. Açık kaynak kodlu Linux tabanlı yazılımlara geçmekle birlikte kamu veri güvenliğini üst seviyeye çıkardık. Daha güvenli bir yazılım sistemine sahip olduk. Kentsel dönüşümde güvenliğe doğru bir yolculuğumuz var. Güvenlik tüm herkesin aradığı ama bizim ürettiğimiz bir süreç. 2019’da başlayan sürecin önemli ayaklarından biri olan Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş. Bu proje bana geldiğinde neden geçelim diye sordum. Çünkü Linux ücretsiz ve gönüllü milyonlarca yazılımcı destek oluyordu. Sakın bir risk olmasın sorusunu gayriihtiyari sordum karşıdan gelen cevap enteresan diğer yazılımlardan daha güvenli dediler. 2019 seçiminden hemen sonra siber saldırıya uğramıştık. Bu saldırıdan sonra güvenlik çok önemliydi. Daha birçok avantajı var. Belediyeyi borçtan nasıl kurtardın diye hep sorarlar. Cevabım tasarruf ederek oluyor. Belki de yıllık en az 15 - 20 milyon paramız dışarıya gitmiyor. Sadece kendimize katkı sunmadık bunu yaparak ülkeye katkı sunduk. Ülke ekonomimize katkı sunduk nasıl mı? Büyük bir çabayla fellik fellik aradığımız dolarlarımız yurt dışına gitmedi. Dışa bağımlılığımızı azalttık. Dışa bağımlılıktan kurtulmak özgürleşmek demek" dedi.

“Türkiye’de öncü belediyeyiz”

Türkiye’de öncü belediye olduklarını kaydeden Hançerli, "Öncü bir belediye olarak Türkiye’de mevcut bilgisayarların içerisinde sistemli bir şekilde verileri yöneten Avcılar. 2019 yılında başladığımız yolculuğa 2023 yılında çıkartılan genelgeyle zorunlu hale getirildi. Yani vizyoner olmak önceden görmek herhalde bu olsa gerek. Biz 2019 yılında başladık mesafe kat ettik. Bu yaptığımız işe Cumhurbaşkanlığı dedi ki bu çok doğru bir iş, kamuda bunun olması lazım çünkü ulusal verilerimizi güvenliği de tehlikede. Bu işi başlatıp önemli ölçüde tamamlayan bu süreçte başından sonuna emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Ayrıca tabii bu süreçte hizmet veren BeyazNet ailesine tüm yönetici ve çalışanlarına huzurlarınızda özel olarak teşekkür ediyorum. Çünkü çok emekleri var, çok katkı sundular. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar tüm Türkiye’ye yayılsın. Açıkça ifade etmek istiyorum ki bu deneyimlerimizi isteyen herkesle ücretsiz paylaşmaya da hazır olduğumuzu buradan ilan etmek istiyorum ve tüm belediyelere tüm belediye başkanı arkadaşlarıma çağırımdır. Bir an önce daha güvenli ve bağımlılıktan kurtaran dijital dönüşümünüzü başlatın. Biz Avcılar Belediyesi olarak her türlü bu süreçte yanınızda olmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.