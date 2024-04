Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun Kocaeli’nde düzenlediği 23 Nisan Muay Thai Turnuvası’na 34 sporcu ile katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 34 madalyayla geri döndü.

Başarıları ile adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi Spor Kulübü bu kez kendi rekorunu kırdı. Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun Kocaeli’nde düzenlediği 23 Nisan Muay Thai Turnuvası’na 34 sporcu ile katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 34 madalyayla geri döndü. Kocaeli Gebze’de 25-28 Nisan tarihlerinde Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 34 sporcu ile katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 34’te 34 yaparak takım halinde en fazla madalya kazanan spor kulübü oldu. Kendi yaş gruplarında 23 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan sporcuları ilk tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara oldu.

Şampiyonadan 34 madalya ile dönen sporcularla gurur duyduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Gittiği her turnuvadan başarılarla dönen Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Her geçen gün kendilerine daha büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım” dedi.

Şampiyonada derece yapan sporcular;

Minik -Yıldız

Muhammet Halil Bayraktar - Birinci, Melinda Bağcı - Birinci, Asmin Toprak Akdoğan - Birinci

Selen Ilgaz - Birinci, Melik Kerim Bayraktar - Birinci, Zeynep Bulut - Birinci , Enes Atik - Birinci

Ali Aziz Bayraktar - Birinci, Selvinaz Akdoğan - Birinci, İlayda Ete - Birinci, Ayşenur Akdoğan - Birinci, Cemre Su Bıyık - Birinci, Alper Turhal - İkinci, Bulut Gürbüz - İkinci, Berke Şahin - İkinci, Berkin Koçkaya - Üçüncü , Menekşe İpek Su Şahin - Üçüncü

Aalt Genç -Üst Genç

Gökçe Deniz Koçkaya - Birinci, İrem Günel - Birinci, Defne Cennet Çoban - Birinci, Dilara Demirer - Birinci, Rümeysa Köseer - Birinci, Duygu Mengi - Birinci, Havvanur Kılıç - Birinci

Caner Yeşilkurt - Birinci, Rojat Genç - Birinci, Ali kayış - Birinci, Ertuğrul Çağlı- Birinci, Baran Genç - İkinci,Akın Uzun - Üçüncü, Berk Demirel - Üçüncü, Yusuf Kurudağ - Üçüncü, Hafsa Ceyhan - Üçüncü, Tuğba Nur Çetin - Üçüncü