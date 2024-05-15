Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine uzman eğitmen tarafından lezzetin ve sanatın buluştuğu "Çikolata Atölyesi" programı çerçevesinde özel eğitim verildi. Eğitmen Şef Seda Nur Keskin’in rehberliğinde düzenlenen atölye etkinliğinde öğrenciler, çikolata sanatının inceliklerini öğrenme ve uygulama fırsatı buldu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Gastronomi ve Mutfak Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Emel Memiş Kocaman, Öğr. Gör. Kaya Nihat Pekbay ve Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabir’in katılımıyla gerçekleşen atölyede, öğrenciler çikolatanın üretim sürecini baştan sona detaylı bir şekilde öğrendiler. Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla da desteklenen eğitimde, öğrenciler çikolata yapımı ile ilgili önemli adımları başarıyla gerçekleştirdi. Eğitim sürecinde çikolatanın doğru şekilde eritilmesi ve temperlenmesi gibi temel adımları öğrenen katılımcılar, kakao yağı, yağ bazlı gıda boyası, kurutulmuş meyveler, kuru yemişler, çeşitli kuvertür çikolata çeşitleri ve kalıpları kullanarak kendilerine özgü çikolata ürünleri ürettiler. Atölye çalışmalarına katılanlara teşekkür eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, “ Gerçekleştirilen Çikolata Atölyesi etkinliği, öğrencilerimizin çikolata yapımını derinlemesine öğrenmelerine imkan sağlayarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindikleri bilgi ve deneyimleri geliştirme yolunda önemli bir adım olmuştur. Bu tür uygulamalı etkinliklerin, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Katkılarından dolayı Eğitmen Şef Seda Nur Keskin’e teşekkür eder ve etkinliğe katılan tüm öğrencilerin başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı. Eğitim sonunda dekan Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban Eğitmen Şef Seda Nur Keskin’e plaket sunarak kendisine teşekkür etti.