Sağlık ve eğitim alanında gençlerin yeteneklerini farkına varmasını sağlamak ve geleceğin sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla “Sağlıklı Bir Fikrim Var” lisans öğrencileri proje yarışması yapılıyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışma, sağlık alanında öğrenim gören gençlere üretkenliklerini ve yenilikçi fikirlerini sergileme fırsatı sunacak.

Sağlık ve eğitim alanında gençlerin yeteneklerini fark ettirmek ve geleceğin sağlık profesyonellerine destek olmak amacıyla Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi ve Orzaks İlaç iş birliğiyle “Sağlıklı Bir Fikrim Var” lisans öğrencileri proje yarışması düzenleniyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışma, sağlık alanında öğrenim gören gençlere üretkenliklerini ve yenilikçi fikirlerini sergileme fırsatı sunacak. Yarışma, “Mikrobiyotanın otoimmün hastalıkların oluşumundaki yeri ve probiyotiklerin otoimmün hastalıkların tedavisindeki rolü” konulu projeleri kapsayacağı öğrenildi. Özgün, bilimsel ve uygulanabilir projelerin değerlendirileceği ve ödüllendirileceği yarışmada, ayrıca uygun görülen projeler işbirlikçi ilaç firmasının bünyesinde hayata geçirilme şansına sahip olacak.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Selman Alimoğlu, “Sağlık alanında yaşanan zorluklar ve değişen ihtiyaçlarla, yeni yaklaşımların gerekliliğini vurguluyoruz. Gençlerimizin sahip olduğu enerji, tutku ve yenilikçi bakış açısıyla bu yarışmanın, potansiyellerini ortaya çıkararak, onlara sağlık alanında önemli bir rol alma ve topluma akademik ve önemli katkılarda bulunma fırsatı sunmasını hedefliyoruz. Geleceğin sağlık profesyonellerinin ve liderlerinin, bu yarışma sayesinde özgün projeler geliştirerek, sağlık alanındaki dönüşüm sürecine öncülük edeceklerine olan inancımızı her daim canlı tutuyoruz” dedi.

Birinci veya birinci gruba 75 bin TL, ikinci veya ikinci gruba 50 bin TL, üçüncü veya üçüncü gruba ise 25 bin TL para ödülü ve ödül plaketi verilecek. Ayrıca, işbirlikçi ilaç firmasında staj yapma imkanı da sunulacak. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerin vakfın internet adresinden başvuru yapmaları gerektiği öğrenilirken başvuruların 14 Eylül 2024 tarihine kadar kabul edileceği belirtildi.