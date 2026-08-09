Buna göre, en az 5 milyar liralık sabit yatırım öngören ve tamamen yeni yatırım niteliği taşıyan projelerde Bakanlık ile yatırımcılar arasında sözleşme imzalanabilecek.

“Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle kararın 4. maddesinin başlığı “müracaat süresi ve müracaatta aranacak belgeler” olarak değiştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belirlediği yatırım alanlarında bir veya birden fazla firmayı doğrudan yatırım yapmaya davet edebilecek.

Bakanlık ayrıca resmi internet sitesi ve dijital platformlardaki hesapları üzerinden yatırım çağrısı yayımlayabilecek. Yapılacak çağrılarda veya gönderilecek davet mektuplarında projeye özel şartlar da belirlenebilecek.

Başvuru yapmak isteyen yatırımcıların, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından hazırlanmış fizibilite raporu ile dilekçelerini Bakanlığa sunmaları gerekecek. Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecek yatırımlar ise bu şartlardan muaf tutulacak.

Proje bazlı destek kapsamına alınacak yatırımlarda asgari yatırım tutarları da yeniden belirlendi. Öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretimini amaçlayan ve Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan yatırımlarda en az 100 milyon liralık sabit yatırım şartı aranacak. Diğer projelerde ise asgari sabit yatırım veya AR-GE harcaması 2 milyar lira olacak.

Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi hazırlanacak.

Yatırımcılara 5 yıllık raporlama yükümlülüğü

Yatırımcılar, yatırımın tamamlama vizesinin ardından 5 yıl boyunca her yıl faaliyet raporu hazırlayarak Bakanlığa teslim edecek. Raporda yararlanılmaya devam edilen desteklerin miktarına da yer verilecek.

Mücbir sebep veya olağanüstü durumlar nedeniyle yatırıma başlayamayanlar dışında, destek kararının yürürlüğe girmesinden sonraki üç yıl içerisinde belirlenen yatırım başlangıç tarihinin ardından en az 200 milyon liralık ya da toplam yatırım tutarının yüzde 10’una karşılık gelen harcamanın gerçekleştirildiğinin belgelenmesi gerekecek.

Yatırımın kısmen faaliyete geçirilmesi halinde yatırımcının talebi üzerine Bakanlık tarafından görevlendirilecek en az iki eksper yerinde inceleme yapabilecek. İncelemenin ardından yatırım tamamlama vizesi düzenlenerek enerji desteği veya sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılmaya başlanabilecek.

Tamamlama vizesinden önce kullanılabilecek enerji desteği ise proje için belirlenen toplam azami enerji desteğinin yüzde 50’sini aşamayacak.

Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında bulunan ve proje bazlı desteklerden yararlanan yatırımlara KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan destek sağlanabilecek.

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise büyük ölçekli yeni yatırımlara ilişkin oldu. Sabit yatırım tutarı en az 5 milyar lira olan ve tamamen yeni yatırım niteliğindeki projelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırımcılarla veya hisselerinin tamamı yatırımcılara ait şirketlerle sözleşme yapabilecek.

Faaliyet raporlarına ilişkin düzenleme 26 Kasım 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak. Kararın diğer hükümleri ise yayımlandığı 9 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.