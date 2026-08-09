

Yeni sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan İnegölspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp, tecrübeli sağ bek Oğuz Ceylan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

İnegölspor tarafından yapılan açıklamada, deneyimli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BORDO-BEYAZLI FORMAYI GİYECEK

Kariyerinde birçok takımın formasını giyen ve son olarak Bandırmaspor'da görev yapan Oğuz Ceylan, yeni sezonda İnegölspor’un başarısı için mücadele edecek.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hoş geldin Oğuz Ceylan. Kulübümüz, tecrübeli sağ bek Oğuz Ceylan ile anlaşmaya vardı. Son olarak Bandırmaspor forması giyen oyuncumuzla 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oğuz Ceylan’a hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İnegölspor, Oğuz Ceylan transferiyle birlikte yeni sezon öncesinde savunmanın sağ kanadını tecrübeli bir isme emanet etmiş oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ