Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 67 pazar alanında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Toplam 35 personel, 4 su tankeri, süpürme araçları ve çöp kamyonlarıyla yürütülen çalışmalarda, pazarların dağılmasının ardından ekipler vakit kaybetmeden sahaya iniyor. Temizlik çalışmalarında ilk olarak tezgahlardan geriye kalan meyve ve sebze atıkları ile diğer çöpler toplanarak çöp kamyonlarına yükleniyor. Kaba temizliğin tamamlanmasının ardından pazar alanları tazyikli suyla yıkanarak en ince ayrıntısına kadar temizleniyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Osmangazi'deki pazar alanlarından her ay yaklaşık 600 ton pazar atığı toplanıyor. Böylece hem çevre temizliği sağlanıyor hem de vatandaşların hijyenik şartlarda alışveriş yapmalarına katkı sunuluyor. Vatandaşlar, pazar yerlerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Osmangazi Belediyesi de ilçe genelindeki 67 pazar alanında temizlik hizmetlerini yıl boyunca aynı titizlikle sürdürmeye devam edecek.