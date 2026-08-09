Denetimlerde 20 araca toplam 388 bin 803 TL cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş, TEM, KOM, Narkotik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet ve kadro personelinin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde sabit ve hareketli yol uygulaması ile umuma açık işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.



Sabit ve hareketli yol uygulamalarında 2 bin 468 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 21 şahıs yakalanarak ilgili birimlere teslim edildi. Ekipler tarafından 1123 araç kontrol edilirken, 20 araca toplam 388 bin 803 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasadışı yollarla ülkede kaldığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak ilgili birime teslim edildi.

Umuma açık işyerlerine yönelik denetimlerde ise 67 işyeri kontrol edildi, 1493 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 3 işyerinde mesul müdür bulundurulmadığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 1 işyerinin faaliyeti sonlandırıldı. Bir işyerinde ise 4207 sayılı kanuna muhalefet edildiği tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.