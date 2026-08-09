Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken aracını kaydırarak drift yaptı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün tehlikeli hareketleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve trafik ekiplerince hakkında gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor.

Vatandaşlar, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye gerekli işlemin uygulanmasını istiyor.