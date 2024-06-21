Avcılar’da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylek mahallenin maskotu haline geldi. Leyleğe ’Hacı Leylek’ ismini veren mahalle sakinleri her göç mevsiminde leyleğin yolunu gözler oldu. Erken geldiğini gören bir mahalle sakini sevincini "Onu görünce çocuğum gelmiş gibi sevindim" diyerek ifade etti.

Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde yıllardır göç mevsimlerinde aynı elektrik direğine yuva yapan bir leylek, adeta mahallenin gönlünü fethetti. Mahalleli, yediden yetmişe herkesin ilgi odağı haline gelen leyleğe ’Hacı Leylek’ ismini verdi. Semt sakinleri tarafından her yıl göç mevsiminde yolu gözlenen leylek, bu sene mevsiminden önce yuvasına gelmesiyle mahalleliyi şaşırtırken bir yandan da mutlu etti. Çevre sakinlerinin gönlünü kazanan leylek adeta mahallenin bir sakini haline geldi.

“O artık ailemizden biri oldu. Görünce çocuğum gelmiş gibi sevindim”

Leyleğin mevsiminden 10 gün önce geldiğini görünce mutluluğunu “Sanki çocuğum gelmiş gibi sevindim” diyerek ifade eden mahalle sakini Yasin Karadavut, “Ben 2018’de buraya taşındım. Ben geldiğimde buradaydı. Hacı Leylek olarak biliniyor. Her sene gelir leyleğimiz. Biz ondan o bizden memnun her sene evine döner. Ayrıca orada küçük kuş yuvaları var. Leyleğimiz artık aileden biri gibi. Biz artık bahar geldiği zaman bekleriz leyleğimizi. Bu sene 10 gün kadar erken geldiler. Sıcaklar biraz daha erken başladığı için. Ben sabah işe giderken gördüm sanki çocuğum gelmiş gibi sevindim. O derece artık ailemizden biri oldu” dedi.

“Bizim kültürümüzde leyleğe saygı var”

Çevre sakini Abdulaziz Caniş ise, “Biz üç dört senedir buradayız ve bunu görüyoruz. Leylekleri de çok seviyoruz. İsmini Hacı Leylek koyduk. Hem kendine yuva yapmış hem de başka kuşlara da. Biz beslemiyoruz kendi doğasını bozmak istemiyoruz. Ama çok seviyoruz çok güzel. Yavruları da var ama çok küçükler şu an buradan görünmüyor. Normalde ilkbaharda hava ısınır ısınmaz gelir, soğuk havalar başlamadan kış ayına girmeden göçüyor. Çocuklar gördüklerinde seviniyorlar. Bizim kültürümüzde leyleğe karşı saygı var” diye konuştu.