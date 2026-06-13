Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için sabah saatlerinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada görev aldı. Bahçelievler'de bulunan Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, sağlık durumu nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlanınca belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı.

Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde ilçede geniş kapsamlı önlem aldı. Sınav giriş belgesini unutan, kimlik sorunu yaşayan ya da yanlış okula giden 15 öğrenci, motorize zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sınav salonlarına zamanında ulaştırıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için sabah saatlerinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada görev aldı. Sınav yapılan okulların çevresinde hazır bekletilen motorize zabıta ekipleri, sınav öncesinde kimliğini, sınav giriş belgesini unutan ya da yanlış okula gelen öğrenciler için zamanla yarıştı.

İlçe genelinde 15 öğrencinin yardımına yetişen ekipler, kimi öğrenciyi evine götürerek unuttuğu belgeleri almasını sağladı, kimi öğrenciyi ise doğru sınav merkezine ulaştırdı. Hızlı ve koordineli müdahale sayesinde öğrenciler sınav salonlarına zamanında girerek sınava katıldı.

Sağlık sorunu yaşayan öğrenci ambulansla sınava ulaştırıldı

Sınav günü Bahçelievler Belediyesi sağlık ekipleri de özel bir destek sağladı. Dizi dönen, ayağında ödem oluşan ve diz kapağında problem bulunan Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, sağlık durumu nedeniyle kendi imkânlarıyla okula gitmekte zorlanınca belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da LGS'ye giren 8'inci sınıf öğrencisi Alperen Oğuz, sınav merkezine geldiğinde kimliğini unuttuğunu fark edince polis ekipleri ve vatandaşlar seferber olurken, motorize trafik polisinin desteğiyle geçici kimlik çıkartılan öğrenci sınava saniyeler kala yetişti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında maratonunda ter dökerken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi. Salon görevlilerinin gözetiminde yapılacak olan LGS sınavı saat 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilirken, öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi.

Efeler ilçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne sınav için Umurlu Mahallesi'nden gelen öğrencilerden Alperen Oğuz'u, babası okula bırakarak ikiz kardeşini başka bir sınav merkezine yetiştirmek için bölgeden ayrıldı. Sınav giriş kontrolleri sırasında kimliğinin yanında olmadığını fark eden Oğuz, kimliğini düşürdüğünü zannetti. Genç için veliler de seferber olurken, okul bahçesinde kimlik arayışı başladı. Kimliğin bulunamaması ve ailesine ulaşılamamasının ardından polis ekipleri, öğrencinin kimliği düşürmüş olabileceği ihtimali üzerine olay yerindeki polis ekipleri harekete geçti. Kritik dakikalarda motorize trafik polisi, Alperen'i motosiklete bindirerek nüfus müdürlüğüne götürdü.

NEVŞEHİR (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Kimliğini kaybeden bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetiştirildi.

LGS'ye girmek üzere sabah saatlerinde evinden çıkan öğrenci, kimliğini bulamadığını fark edince büyük panik yaşadı. Sınava kısa süre kala Nevşehir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvuran öğrenci için görevliler hızlı bir şekilde işlem yaptı.

Yeni kimlik kartının hazırlanmasının ardından zamanla yarışan öğrenciye polis ekipleri yardım etti. Öğrencinin sınava geç kalmaması için harekete geçen ekipler, öğrenciyi ekip otosuna alarak sınavın yapılacağı okula ulaştırdı.