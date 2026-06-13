Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için sabah saatlerinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada görev aldı. Bahçelievler'de bulunan Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, sağlık durumu nedeniyle kendi imkanlarıyla okula gitmekte zorlanınca belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı.

Bahçelievler Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde ilçede geniş kapsamlı önlem aldı. Sınav giriş belgesini unutan, kimlik sorunu yaşayan ya da yanlış okula giden 15 öğrenci, motorize zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sınav salonlarına zamanında ulaştırıldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için sabah saatlerinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, Bahçelievler Belediyesi ekipleri öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada görev aldı. Sınav yapılan okulların çevresinde hazır bekletilen motorize zabıta ekipleri, sınav öncesinde kimliğini, sınav giriş belgesini unutan ya da yanlış okula gelen öğrenciler için zamanla yarıştı.

İlçe genelinde 15 öğrencinin yardımına yetişen ekipler, kimi öğrenciyi evine götürerek unuttuğu belgeleri almasını sağladı, kimi öğrenciyi ise doğru sınav merkezine ulaştırdı. Hızlı ve koordineli müdahale sayesinde öğrenciler sınav salonlarına zamanında girerek sınava katıldı.

Sağlık sorunu yaşayan öğrenci ambulansla sınava ulaştırıldı

Sınav günü Bahçelievler Belediyesi sağlık ekipleri de özel bir destek sağladı. Dizi dönen, ayağında ödem oluşan ve diz kapağında problem bulunan Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, sağlık durumu nedeniyle kendi imkânlarıyla okula gitmekte zorlanınca belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı.

Sağlık ekipleri, Hüseyin Ali Erbatur'u sınav binasına güvenli şekilde teslim ettikten sonra sınav süresince okul bahçesinde hazır bekledi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenci, yine ambulansla evine götürüldü.

Bahçelievler Belediyesi, öğrencilerin sınav heyecanına ortak olarak sınav günü boyunca okul çevrelerinde ulaşım, güvenlik ve sağlık desteğiyle sahada görev yaptı.