Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kaza da 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Murat Caddesi üzerinde seyir halinde olan Metin A. yönetiminde ki 16 ARU 591 plakalı hafif ticari araç AVM kavşağına çıkış yaptığı sırada Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ahmet A. yönetiminde ki 05 AAR 712 plakalı otomobil ile AVM kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan Gürkan G. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Orhan A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.