Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda yarı finale adını yazdıran Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Büşra Işıldar, final için ringe çıkacak.

Sırbistan’ın ev sahipliğinde 15-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Büşra Işıldar yarı finale yükselerek ve madalyayı garantiledi. 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında İspanyol rakibi Marta Lopez Del Abbol’u mağlup ederken; 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ise Rumen Marin Andrea Loredana’ya 5-0’lık üstünlük sağladı. 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar da İtalyan rakibi Galizia Jessica’yı yenerek adını yarı finale yazdırdı. 3 milli boksör de bu başarılı sonuçlarla yarı finale yükselerek şampiyonada madalyayı garantiledi.

Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman ise çeyrek finalde elendi.

Avrupa Boks Şampiyonası’nda yarın yapılacak yarı final müsabakalarında program şöyle:

Buse Naz Çakıroğlu - Venelina Poptoleva (Bulgaristan)

Busenaz Sürmeneli - Jessica Triebelova (Slovakya)

Büşra Işıldar - Aoif Rourke (İrlanda)