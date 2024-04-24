Bilecik’in Söğüt ilçesinde ‘Hayvan Hırsızlığı’ ihbarı üzerine harekete geçen ekipler konuyla ilgili 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereboyu Küme Evleri mevkiinde 5 adet koyunun ağıldan çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Yürütülen soruşturmada; H.K., A.K. ve F.Y. isimli 3 şüpheli şahsın, çaldıkları 5 koyundan 2’sini N.K. isimli şahsa, diğer 3 koyunu ise İ.K. isimli şahsa sattıkları tespit edildi. Çalınan 5 koyun bulunup sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden H.K. kendisine ait ruhsatsız kurusıkıdan bozma tabancasının olduğunu ve tabancasını F.C. isimli şahsın alıp geri vermediğini, bu sebeple de olayı diğer 2 şüpheli şahıs ile birlikte işlediklerini beyan etti.

Şüpheli şahıslar hakkında; ‘Hayvan Hırsızlığı’ , ‘Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi’ , ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler’ suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

Adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli hakkında; İ.K. ve N.K. savcılıkça serbest, F.Y. isimli şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K. ve A.K. mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.