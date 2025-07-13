Mudanya’ya ait markalar oluşturmayı hedefleyen Mudanya Belediyesi’nin piyasaya sunduğu yeni ürünü ’Mudanya Zeytinyağı’nı Avrupa ülkelerinde tanıtımını yaptı. Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Slovenya ve Fransa’da düzenlenen uluslararası toplantılarda hem Mudanya Zeytinyağı’nı hem de ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri aktardı.

Mudanya Belediyesi, Slovenya ve Fransa’da düzenlenen uluslararası toplantılarda kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıttı. Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Baran Güneş, Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER) Genel Kurulu ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Mudanya’yı temsil etti.

24-26 Haziran tarihlerinde Slovenya’nın Maribor kentinde gerçekleştirilen AER Genel Kurulu’nda Mudanya adına sunum yapan Baran Güneş, Myrleia Antik Kenti’nden başlayarak kentin binlerce yıllık tarihini, doğal güzelliklerini ve turistik değerlerini anlattı. Mudanya Mütarekesi’ne vurgu yapan Güneş, kentin "Barışın Başkenti" kimliğiyle öne çıktığını belirtti.

Güneş, sunumunda Mudanya Belediyesi’nin turizmi geliştirmek amacıyla oluşturduğu kültür ve doğa rotası Rota Myrleia hakkında bilgi vererek, somut kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları da paylaştı. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları ve iklim dostu uygulamalara dikkat çeken Güneş, Mudanya’nın Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne (Global Covenant of Mayors) taraf olduğunu da hatırlattı.

Toplantıda, Mudanya Belediyesi’nin "Mudanya Kurusu" markasıyla paketlediği dondurularak kurutulmuş çilek, incir ve şeftali ile kentin eşsiz zeytinyağı katılımcılara ikram edilerek yerel ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Baran Güneş, 30 Haziran’da Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Sosyal İçerme ve İnsan Onuru Komitesi (SOC) toplantısına da katıldı. Burada gençlerin siyasete katılımı ve ifade özgürlüğü konularında konuşan Güneş, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma geçiren gençlerin durumunu gündeme taşıdı.

Toplantılar sonrası değerlendirmede bulunan Baran Güneş, "Hem Mudanya’nın hem de CHP’li yerel yönetimlerin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve savunduğumuz demokratik değerleri Avrupalı muhataplarımıza doğrudan aktarma fırsatı bulduk. İki önemli platformda Mudanya’yı ve yerel yönetim anlayışımızı temsil etmekten büyük onur duydum" dedi.