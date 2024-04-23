Avuç içi yanmasının, nadir görülen cilt hastalıklarından hamileliğe veya vitamin eksikliğine kadar birçok nedeni olabilir. Nadiren de genetik olarak yaşanabilir. Genetik faktörlerden ötürü bu yanma hissi yaşanıyorsa bu konuda yapılabilecek pek bir şey yoktur ancak altta yatan başka bir hastalığın habercisi ise rahatsızlık tedavi edilerek avuç içi yanmasından kurtulmak mümkündür. Peki avuç içi yanması neden olur? Avuç içinde yanma hissine neden olabilecek hastalıklar…

Palmar Eritem : Palmar eritem isimindeki cilt hastalığı avuç içinde kızarıklıklarla ve yanma hissiyle kendini belli eder. Bazı palmar eritem vakalarının bilinen bir nedeni yoktur ancak gebelik, ilaçlar, atopik dermatit, şeker hastalığı, tiroid bezi sorunları ve HIV yüzünden de meydana gelebilir.

Karpal Tünel Sendromu : El bileği boyunca uzanan sinirin, geçtiği kanal içinde sıkışması durumuna karpal tünel sendromu denir. Karpal tünel sendromu hastalarında avuç içlerinde yanma ve ellerde aşırı ısı artışı görülmüştür.

Periferik Nöropati : Periferik sinirlerin hasar görmesi neticesinde meydana gelen rahatsızlıktır. Ellerdeki sıcaklık artışı hissi ve avuç içlerinde yanma periferik nöropatinin belirtileri olabilir. Yanma hissine ağrı, sancı, acı, karıncalanma ve uyuşukluk eşlik edebilir.

Eritromelalji : El ve ayaklarda kızarıklık ve morarmayla birlikte, ağrı ve yanma hissiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Tam olarak bu hastalığa neyin sebep olduğu çözülmüş değildir.

Menopoz Dönemi : Menopoza geçiş evresi olan perimenopoz döneminde, menopoz döneminde veya menopoz sonraki postmenopoz olarak adlandırılan süreçte yanma hissi ve ateş basması yaşanabilir. Bazı kadınlarda avuç içi yanmaları da görülmektedir.

Hamilelik : Gebelik döneminde el ve ayaklarda yanma hissi yaşanabilir. Hamilelik döneminde avuç içlerindeki yanma, gebelik diyabeti olarak bilinen gestasyonel diyabetin belirtisidir. Çoğu zaman doğumdan sonra kendiliğinden geçer.

Tiroid Bezi Sorunları : Tiroid bezinin az veya gereğinden fazla çalışması ellerde ve ayaklarda yanma hissine neden olabilir.

Şeker Hastalığı : Diyabet hastalarında el ve ayaklarda yanma hissi yaşanabilir.

Psikolojik Sorunlar : Psikolojik sorunlar ve kişinin yoğun stres altında olması avuç içinde yanmaya neden olabilir.

Vitamin Eksikliği ve Kansızlık : Avuç içinde veya ayaklardaki yanmanın sebebi bazen de vitamin eksikliğidir. Vitamin eksikliği ve kansızlık bu tür belirtilerle kendini belli edebilir. B12 vitamini, tiamin, kalsiyum, folik asit gibi vitamin ve minerallerin eksikliği yanma hissi yapabilir. Basit bir kan testi ile sonucu öğrenmek mümkündür.

Avuç İçi Yanması İçin Hangi Doktora Gidilir?

Avuç içi yanması için öncelikle nöroloji doktoruna gitmeniz gerekir. Eğer avuç içindeki yanma sebebi nöroloji doktorunun alanı dışındaysa sizi uygun doktora yönlendirecektir.

Avuç içindeki yanma hissi kısa süre boyunca gerçekleşmiş ve tekrarlamamışsa korkacak bir durum söz konusu değildir ancak yanma hissiniz birkaç gün boyunca devam ederse doktora gidip gerekli test ve tahlilleri yaptırmanız gerekir. Avuç içi yanmasında ve diğer tüm hastalıklarda size yalnızca doktorunuzun yardımcı olabileceğini unutmayın.