Bursa'da motosikletli kuryenin rahatlığı 'pes' dedirtti. Ayak ayak üzerine atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, hem canını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye attı.



Her gün bir biri ardına gelen trafik kazaları, kimsenin kulağına küpe olmuyor. Bursa'da yine kazaya davetiye çıkaran motosiklet sürücüsü, 'pes' dedirtti. Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda üzerinde seyreden kurye, seyir halindeyken ayak ayak üstüne atarak çevresindekilere artistlik yapmaya çalıştı. Bir süre bu şekilde giden motosiklet sürücüsü, hem kendinin canını hem de trafiği tehlikeye attığından habersiz gözden kayboldu. Yaşanan bu anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.