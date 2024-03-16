Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 40 yıldır Sübeylidere Mahalle Muhtarlığı yapan Mustafa Demir, tekrar aday olduğunu açıkladı. İşini severek yaptığını anlatan 72 yaşındaki Demir, komşularına güvendiğini söyledi.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 130 haneli Sübeylidere Mahallesi’nin 40 yıllık muhtarı 2 çocuk ve 5 torun sahibi Mustafa Demir, tekrar muhtar adayı olduğunu açıkladı. 8 dönemden beri muhtarlık yapan Demir, “İşimi severek yapıyorum. Her dönem karşıma adaylar çıktı. Bu dönemde de bir arkadaş daha adaylığını açıkladı. Ama, ben komşularıma güveniyorum. Hizmetime devam etmek istiyorum” dedi.