Mevsim geçişlerinde özellikle bahar ve yaz aylarında ayak ve bacak kaşıntıları normal karşılanır. Özellikle bahar ve yaz aylarında oluşan bir rahatsızlıktır.

Ayak Kaşınması Tedavileri

1-Aspirin ve sirkeli maske tarifi

10 tane aspirin iyice ezilecek. Ezilen aspirinlerin üzerine biraz üzüm sirkesi ilave edilecek. Hazırlanan maske ayağınızın kaşınan yerlerine sürülecek. 5 dakika kadar beklettikten sonra yıkanacak ve isterseniz üzerine doğal tonik sürerek cildinizi yatıştırın.

2-Ebegümeci maskesi

Ebegümecini 2 litre suda kaynatın. Kaynamış olan ebegümecini 2 gün bekletin. Daha sonra elde edilen karışımdan pamuk yardımıyla cildinizin kaşınan yerlerine sürün. İsterseniz biraz beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

3-Sarımsak maskesi

6 diş sarımsağı iyice ezin.Bu karışımın üzerine aleo vera jelinden ve paudarco çayından ilave edin.Hazırladığınız bu maskeyi ayağınızın kaşınan yerlerine sürün ardıdan masaj yaparak iyice yedirin.

4-Sinameki maskesi

Kaşınmalara birebir iyi gelen bir maske olan, mucizevi bitki sinameki otunu üzüm sirkesi ile karıştırın. İnce bir tabaka halinde kızaran ve kaşınan bölgenize sürün ve bir süre bekletin. Daha sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.