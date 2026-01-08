İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Mimar Sinan tarafından inşa edilen minaresine ait alem, fırtınanın etkisiyle yerinden koparak cami bahçesine düştü.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, tarihi yapılarda hasara yol açtı. Fırtına nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem yerinden koparak bahçeye düştü. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, alemi düştüğü yerden aldı. Minare alemine yönelik çalışma gerçekleştirileceği öğrenildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise '08 Ocak 2026 tarihinde İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Mimar Sinan Minaresi'ne ait alem, cami bahçesine düşmüştür. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından, ilgili uzman ekiplerimiz tarafından gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle alınmış, minare alemine yönelik müdahale titizlikle gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bahçesinde devrilen ağaç ise belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacaktır' denildi.