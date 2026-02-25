Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü tarafından Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ilçelerinde bulunan arsa, çalılık, ham toprak, meşelik, kargir binalardan oluşan 11 adet taşınmazı ihale usulüyle satışa çıkardı.

İşte o taşınmazlar;

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İhale Saati 1 Bursa Nilüfer Gökçeköy Arsa 8136 5 356,70 356,70 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. 4.285.000,00 857.000,00 11.03.2026 10:00 2 Bursa Nilüfer Gökçeköy Arsa 8139 1 569,95 569,95 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. 6.840.000,00 1.368.000,00 11.03.2026 10:30 3 Bursa Yıldırım Bağlaraltı Arsa 4142 15 144,00 144,00 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı 2.160.000,00 432.000,00 11.03.2026 11:00 4 Bursa Yıldırım Selçukbey Arsa 2358 13 47,84 47,84 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı 985.135,00 197.027,00 11.03.2026 11:30 5 Bursa Osmangazi Gündoğdu Ham Toprak 10179 128 1.778,87 1.778,87 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanlarında kalmaktadır 2.909.000,00 581.800,00 11.03.2026 13:30 6 Bursa Osmangazi Gündoğdu Çamlık 10177 424 7.925,96 7.925,96 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanlarında kalmaktadır 5.961.000,00 1.192.200,00 11.03.2026 14:00 7 Bursa Osmangazi Gündoğdu Meşelik 10193 36 2.478,78 2.478,78 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanlarında kalmaktadır 2.584.000,00 516.800,00 11.03.2026 14:30 8 Bursa Gürsu Kumlukalan Arsa 661 665,75 665,75 1/1000 Ölçekli Kumlukalan Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret alanında kalmaktadır. 6.658.000,00 1.331.600,00 11.03.2026 15:00 SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI Sıra No İl İlçe Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (M²) Blok / Kat No Bağımsız Bölüm No / Niteliği Bağımsız Bölüm Yüzölçümü ( M²) Bağımsız Bölüm Arsa Payı / Yüzölçümü (M²) İmar Durumu Tahmini Bedeli

(TL) İhale Tarihi İhale Saati 9 Bursa Yıldırım Umurbey Dört Katlı Kargir Apartman 688 4 462,28 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanında Kalmaktadır.

(Taşınmazın üzerinde 2 bloktan oluşan toplam 23 adet kat irtifakı tesis edilen bağımsız bölüm vardır.) 40.185.600,00 4.018.560,00 12.03.2026 09:30 10 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 -/ 2. Bodrum 1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut 112,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında Kalmaktadır. 1.050.000,00 105.000,00 12.03.2026 10:00 11 Bursa Yıldırım Umurbey Yedi Katlı Kargir Apartman 688 3 397,48 -/ 2. Bodrum 2 Nolu Daire 78,00 1/23 1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında Kalmaktadır. 1.050.000,00 105.000,00 12.03.2026 10:30