Kaza, saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Delen (82) idaresindeki 15 ES 418 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 15 ABC 786 plakalı panelvan çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Delen hayatını kaybetti.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; motosikletin yola çıkması ve panelvan ile çarpışması yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.