İftara yetişemeyen yaşlı kadına refakat eden Alperen Kaldırım Işınlı’ya Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu, genç öğrenciyi misafir ederek teşekkür etti.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Federasyonu olarak, geçtiğimiz günlerde yaşlı bir teyzemizin koluna girerek iftara evine yetişmesini sağlayan Alperen Kaldırım kardeşimizi bu akşam misafir ettik. Kendisine ve böyle güzel bir evlat yetiştiren ailesine teşekkür ediyoruz. Federasyon olarak görmek ve yetişmesini arzu ettiğimiz gençlik tam da budur. İyi ki varsın Alperen.”