Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını sabitleyen kampanya raflarda sürerken, reyonlarda ürün bulmak her geçen gün zorlaşmaya devam ediyor.

Et ve Süt Kurumu desteğiyle PERDER’e bağlı yerel zincir marketlerde uygulanan sabit fiyat kampanyası, tüketicinin bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ne var ki birçok mağazada sabah saatlerinde yaşanan yoğun talep nedeniyle raflar kısa sürede boş kalıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre et ürünleri market açılır açılmaz tükeniyor, günün ilerleyen saatlerinde gelen vatandaşlar ise reyonlarda ürün bulmakta zorlanıyor.

'KAĞIT ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR'

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’nin aktardığına göre, sektör kaynakları bazı kasap ve restoranların kampanya kapsamındaki ürünleri doğrudan almak yerine eş, dost ya da çalışanları üzerinden temin ettiğini ifade ediyor. Bu yolla kişi başına getirilen alım sınırı fiilen aşılmış oluyor.

Uygun fiyatla alınan etlerin daha sonra piyasa fiyatından satışa çıkarıldığı ya da restoranlarda kullanıldığı belirtilirken, devlet destekli uygulamanın bu nedenle amacından uzaklaştığı vurgulanıyor. Sonuçta fiyat sabitleme politikası resmiyette sürse de, sahadaki uygulamanın farklı bir tablo ortaya koyduğu dile getiriliyor.

'VATANDAŞA GİDEN KISMI YÜZDE 10'U BİLE DEĞİL'

Bir yerel zincirin kasap reyonunda çalışan görevli durumu şöyle anlatıyor:

"Etler gelir gelmez tükeniyor. Ancak vatandaşa giden kısmı yüzde 10’u bile değil. Ya kasap ya restoran çalışanları gelip etleri topluyor. Normalde kişi başı iki kilogram sınır var ama yakınlarını gönderiyorlar. Hepsi de birbirini tanıyor. Biz de biliyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok."

KİMLİK BAZLI SATIŞ

Uzmanlar, uygulamanın daha sağlıklı işlemesi için denetim ve takip mekanizmalarının güçlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Kimlik bazlı satış, günlük kota takibi veya merkezi veri kontrolü gibi yöntemlerin devreye alınmasının, kampanyaların amacına daha etkin ulaşmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Özellikle ramazan döneminde talebin belirgin şekilde artması ve arzın sınırlı kalması, mevcut sistem üzerinde doğal bir baskı oluşturuyor. Market yöneticileri ise kendilerine tahsis edilen ürün miktarının belirli bir planlama çerçevesinde gönderildiğini ve yoğun talep karşısında bu miktarın kısa sürede tükendiğini belirtiyor.

Gün içinde sevkiyatın yenilenmemesi durumunda reyonların birkaç saat içinde boşalması kaçınılmaz hâle geliyor. Bu tablo, kampanyanın devam etmesine rağmen bazı tüketicilerde ürüne erişimin zorlaştığı yönünde bir algı oluşmasına neden olabiliyor.