Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCI BMX Dünya Kupası Serisi ilk ayak yarışlarının kazananları belli oldu. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 25 ayrı takımdan 236 sporcunun kıyasıya rekabetinde büyük heyecan yaşandı. Elite erkeklerde Fransız Romain Mahieu, elite kadınlarda Britanyalı Bethany Shriever, 23 yaş altı erkeklerde Yeni Zelendalı Rico Bearman ve 23 yaş altı kadınlarda ise Fransız Tessa Martinez zirvede yer aldı.

Bisiklet sporunda dev organizasyonlara imza atan Sakarya, dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışlarından biri olan UCI BMX Racing World Cup Series 1-2 (Dünya Kupası Serisi 1-2) yarışlarına ev sahipliği yaptı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde ekim ayına kadar sürecek olan BMX Racing Dünya Kupası yarışlarının ilk etabı başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde büyük heyecana sahne olan yarışların ilk iki etabı Sakarya’da gerçekleştirilirken, Dünya Kupası serisi 10 etaptan oluşacak ve sırasıyla Hollanda ve Fransa etapları koşulduktan sonra Arjantin’de sona erecek. UCI BMX Racing World Cup Series yarışlarının ilk etabında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne heyecana ortak olmaya gelen izleyicilere çekilişle 10 bisiklet hediye edildi.

4 kategori 25 farklı takım 236 sporcu

Dünyanın en heyecanlı yarışlarından biri olan BMX yarışlarında yoğun hava muhalefetine rağmen heyecan hiç durmadı ve dünyanın en iyi bisikletçileri şampiyonluk için pedal çevirdi. 25 ayrı takımdan 236 sporcunun katıldığı Dünya Kupası yarışları 23 yaş altı erkekler, 23 yaş altı kadınlar, elite erkekler ve elite kadınlar olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleşti.

Sakarya etabının şampiyonları belli oldu

Dünyanın en iyilerinin bile zorlandığı BMX pistinde kazalar, yaralanmalar olsa da sporcular kıyasıya mücadele içinde pedal çevirdi. 4 ayrı kategoride elemeler, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirildi ve şampiyonlar belli oldu.

Elit erkekler ve elit kadınlar

87 sporcunun start aldığı elite erkekler kategorisinde bitiş çizgisini Fransız sporcu Romain Mahieu birinci sırada geçti. Kolombiyalı sporcu Diego Arboleda ikinci olurken; Fransız sporcu Joris Daudet üçüncü olarak podyuma çıktı. Final etabı kıyasıya geçen elite kadınlar kategorisinde ise Britanyalı Bethany Shriever yarışı birinci olarak bitirdi. İsviçreli Zoe Claessens ikinci olurken; Amerikalı sporcu Alisa Willoughby yarışı üçüncü bitirdi.

23 yaş altında kıyasıya rekabet

Büyük çekişmeye sahne olan 23 yaş altı erkekler kategorisinde Yeni Zelendalı sporcu Rico Bearman birinci olurken, Çek sporcu Marek Neuzil yarışı ikinci sırada tamamladı. Yarışı üçüncü sırada ise İsviçreli Filib Steiner tamamladı. 23 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Fransız sporcular ilk iki sırayı aldı. Fransız sporcu Tessa Martinez birinci olurken vatandaşı Zoe Hapka ise ikinci oldu. Yarışı üçüncü sırada ise Hollandalı genç sporcu Michelle Wissing bitirdi.