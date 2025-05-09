İnegöl’ün gururu olan genç sporculara moral vermek ve başarılarını takdir etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Hello Home Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Baran Yalçın, “İnegöl’ümüzün şampiyonlarını bugün işletmemizde ağırladık. Bizi gururlandıran bu başarıyı ödüllendirmek istedik. Gençlerimizin bu tür başarılarının desteklenerek teşvik edilmesi gerekliliğine inanıyoruz. Hello Home olarak sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Yalçın, ayrıca Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu yöneticilerini, öğretmenlerini, bu işe gönül veren Orhaniyespor camiasını ve genç sporcuları tebrik etti.