Mykonos’un müzik sahnesinin en parlak yıldızı DJ Valeron 18 Temmuz’da, Mahmut Orhan ise 23 Temmuz’da Aydın Lucky’s Club’da sahne alacak. Müzik ve eğlenceyi bir arada sunacak Valeron ve Mahmut Orhan konserlerinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Aydın’da 10 bin metrekare alanda açılan Lucky’s Club, 18 Temmuz’da Mykanos’un parlayan yıldızı DJ Valeron’u ağırlayacak. 23 Temmuz tarihinde ise uzun zamandır dünya turnesinde olan, biletleri tamamen tükenen performansları ve Coachella ve Tulum sahneleri ile 2023-2024 sezonuna damga vuran Mahmut Orhan’ın konserine ev sahipliği yapacak. Aydın’ı müziğe ve dansa doyuracak konserlerin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme plafformu Biletinal’da satışa çıktı.