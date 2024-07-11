Bozüyük Şehir ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Toğal; İçişleri Bakanlığına sundukları “Geçmişten Geleceğe Şehit ve Gazilerimizin Kültürel Değerleri” isimli projenin kabul edildiğini söyledi.

Hazırladıkları proje hakkında bilgi veren Dernek Başkanı İsmail topal; “Projemizin genel amacı, vatanları uğruna canlarını feda eden ve bu uğurda yaralanan gazi olan tüm vatandaşlarımızın kamu huzurunda değerlerinin hatırlatılması, geçmişten bu güne şehit ve gazi olan tüm bireylerin unutulmamasının sağlanması ve toplumsal farkındalığın sağlanması ve arttırılmasıdır. Ulusumuz köklü bir tarihe sahiptir. Bu nedenle kuruluşumuzdan beri bu vatan için çok çaba sarf edilmiş çok fazla canlar verilmiştir. Fakat günümüzde sadece şu an yaşayan şehit ve gazilerimiz değil geçmişteki kahramanlarımızda unutulmaktadır. Bu kahramanlarımız bizim şu an yaşadığımız toplumda huzur içinde bulunmamızın temel taşlarındandır. Geçmişteki kültürel şehit ve gazi değerleri aynı zamanda günümüze de ışık tutmaktadır. Projenin hedefinde ise, seminerle ve etkinliklerle gençleri ve toplumun diğer kesimlerini projeye dahil ederek tarihimiz ve günümüzdeki şehit ve gazilerimizi doğru anlatmak. Bilecik ilinde en az 250 tane gençle şehitliklerimizi gezmek ve dijital ortamda konunun önemini kavramak ve terörün zararlarını anlatmak. İlimizde bulunan 10 şehit ve gazi yakınını ziyaret etmek ve ailelere ve yakınlarına manevi anlamda destek sağlamak. Belediye ile işbirliğinde bulunarak seminer düzenlemek ve dijital anlamda şehit ve gazilerimizin önemini anlatan toplantı yapmak. Projemizle ilgili sosyal medya platformlarında sayfalar açmak ve en az 500 tane broşür basmak. Tarihte ve günümüzde şehit ve gazilerimizin önem ve değerlerini anlatan şehitliklerimizin tanıtım videosunu hazırlamak ve dijital ortama aktarmak. Derneğimizin web sitesini oluşturmak ve burada şehitlerimizin ve şehitliklerimizin tanıtımı için kare kodu oluşturması” dedi.