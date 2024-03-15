Bursa’da Uludağ’da yavrularıyla birlikte yiyecek arayan ayı, sarı alandaki Macera Park tesislerindeki güvenlik kulübesinin camlarını bir bir yere indirdi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Uludağ’ın ormanlarında yiyecek bulamayan ayılar, insanların yaşadığı ortamlara inerek yiyecek aramaya devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüler, Sarıalan Bölgesinde kayda alındı. 2 yavrusu ile birlikte yiyecek arayan ayı, önüne gelen ne varsa yıktı geçti. Yavrularını doyurmak için yiyecek bulmak zorunda olan yetişkin ayı, çöp konteynerlerinde bir şey bulamayınca, Macera Park’ın güvenlik kulübesine girmeye çalıştı. Gişenin camını zorlayarak indiren ayı, içeri giremeyince diğer camı da zorlayarak kırdı.

İçeri girmeye başaran ayı, yavruları ve kendi için bir şey bulamadan çıktığı yerden indi. Boyları yetmeyen 2 yavru ayı da içeri bakmayı ihmal etmedi.