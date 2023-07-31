Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş Bursa’nın İnegöl ilçesinde çektiği aylak leylekler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kuru bir ağacı mesken edinen yüzlerce leylekten oluşan görüntü doğaseverlerin yoğun beğeniyle karşılandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hamzabey Barajı çevresinde her yıl yazı geçiren binlerce leylek renkli görüntüler oluştururken üreme erişkinliğine ulaşmamış genç leylekler ise gruplar halinde tüm bir yazı tarlalarda ve dere kenarlarında beslenerek geçiriyor. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Bu leyleklere aylak leylek diyoruz. Çünkü onlar henüz yetişkin değil. Eş ve yavru büyütme telaşları yok. Kendileri gibi genç ve üreme erişkinliğine ulaşmamış bu leyleklere bu yüzden aylak leylek diyoruz. Nerede akşam orada sabah dolaşırlar. Gündüz beslenirken geceyi de bir arada kondukları ağaç veya çatılarda geçirirler. İnegöl’de bu kurumuş ağacı mesken tutan leylekler gerçekten görenlere masalsı anlar yaşatıyor. Yolun hemen kıyısında ve insanlar araçlarından inip o anların fotoğrafını çekiyorlar" dedi.