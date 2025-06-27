Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki zincir marketlerde yaptığı kontrollerde, 240 gram olarak satılması gereken ekmeklerin bazılarının 175 gram, bazılarının ise 210 gram olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı şekilde satışa sunulan eksik gramajlı ekmekler için tutanak düzenlendi. Bu doğrultuda, iki ayrı zincir market şubesine Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 68. maddesi kapsamında işlem uygulandı. Market sorumluları, eksik gramajlı ürün satışına derhal son vermeleri konusunda uyarıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların sağlıklı ve adil bir şekilde alışveriş yapma hakkını korumak amacıyla denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.