İlk 15 Gün boyunca Uygulayacağınız Diyet Programı

Sabah

  •  150 ml. sebze suyu kokteyli
  • Taze baharatlar ile yapılmış mantarlı omlet
  • 2 dilim dana jambon
  • Kafeinsiz kahve veya çay (şekersiz olacak)

Öğleden önce

  • Bir az yağlı peynir ya da kaşar

Öğle

  • Elma sirkesi ve sızma zeytin yağlı marul salatası
  • Dilimleyerek kesildikten sonra haşlayarak veya ızgarada pişirilmiş tavuk göğsü

İkindi

Diyet Kahvaltı Tarifleri Diyet Kahvaltı Tarifleri
  • 1 adet salatalığın üstüne az yağlı inek peyniri sürerek yiyin

Akşam

  • Buharda pişirilmiş brokoli ile karnabahar
  • Ayrıca ızgara domatesle birlikte ızgara biftek (tavuk – Balık) ta olabilir.

Son 15 Gün Boyunca Uygulayacağınız Diyet Programı

Sabah 

  •  1 kase meyveli yoğurt – 1 adet haşlanmış yumurta

Öğleden önce

  • 1 porsiyon hellim ızgara 

Öğle

  • Tavuk veya balık salatası (Limonlu, zeytin yağlı ve kesinlikle domates ile salatalık eklenmiş)

İkindi

  • 1 porsiyon meyve

Akşam

  • Izgara et (tavuk-balık-kırmızı et)
  • Haşlanmış sebze
  • yağsız 1 kase yoğurt