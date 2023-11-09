İlk 15 Gün boyunca Uygulayacağınız Diyet Programı
Sabah
- 150 ml. sebze suyu kokteyli
- Taze baharatlar ile yapılmış mantarlı omlet
- 2 dilim dana jambon
- Kafeinsiz kahve veya çay (şekersiz olacak)
Öğleden önce
- Bir az yağlı peynir ya da kaşar
Öğle
- Elma sirkesi ve sızma zeytin yağlı marul salatası
- Dilimleyerek kesildikten sonra haşlayarak veya ızgarada pişirilmiş tavuk göğsü
İkindi
- 1 adet salatalığın üstüne az yağlı inek peyniri sürerek yiyin
Akşam
- Buharda pişirilmiş brokoli ile karnabahar
- Ayrıca ızgara domatesle birlikte ızgara biftek (tavuk – Balık) ta olabilir.
Son 15 Gün Boyunca Uygulayacağınız Diyet Programı
Sabah
- 1 kase meyveli yoğurt – 1 adet haşlanmış yumurta
Öğleden önce
- 1 porsiyon hellim ızgara
Öğle
- Tavuk veya balık salatası (Limonlu, zeytin yağlı ve kesinlikle domates ile salatalık eklenmiş)
İkindi
- 1 porsiyon meyve
Akşam
- Izgara et (tavuk-balık-kırmızı et)
- Haşlanmış sebze
- yağsız 1 kase yoğurt