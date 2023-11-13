Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki görüş farklılığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konuyu farklı yerlere çekmeye gerek yok. İki yüksek mahkeme arasında görüş farkı var. TBMM'nin çözebileceği hususlar. Konu hukuk zemininde tartışılır ve bir çözüm bulunur." dedi.

Tunç, polemiği daha da alevlendiren iddialara karşılık, "Özel'in 'Cumhurbaşkanımızın sanki bir darbe yaptığı' şeklindeki yorumuna kesinlikle katılmıyoruz. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil" ifadelerinde bulundu.