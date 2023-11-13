Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları 37 gündür gece gündüz demeden, havadan, karadan ve denizden devam ediyor.

11 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği ve sık sık iletişim kesintilerinin yaşandığı Gazze, kaderine terk edilmiş durumda...İlaç ve yakıt ihtiyacının olduğu Gazze'de hastaneleri vurarak savaş suçu da işleyen İsrail, yeni dünyaya gelen bebeklerin de ölmesine neden oluyor.Sürekli Şifa Hastanesi'ni ve çevresini hedef alan İsrail, hastaneye yeniden saldırdı.

Yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve doğumhaneyi vurdu

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhaneyi vurdu.

Erken doğan ve battaniyelere sarılan 37 bebeğin akıbeti bilinmiyor

Daha önceki saldırılarda hizmet dışı kalmaları sebebiyle kuvözlerinden ayrılan erken doğan 37 bebek, hipotermiye yakalanmamaları için battaniyelere sarılarak korunuyordu.

Bebeklerin o anları görenlerin yüreğini yakarken, şimdi ise o bebeklerin akıbeti bilinmiyor.

Saldırılarda binlerce çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan binlerce çocuk, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşayanların çoğu ise ailesini kaybederek tek kaldı.