Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk ve Yunanistanlı sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılardan oluşan “Karşı Kıyıların Konseri” isimli etkinliğe katılım yoğun oldu.

Ayvalık Kültür ve Sanat Derneği’nin (AYKÜSAD); Ayvalık Belediyesi katkılarıyla, Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan gelen Melirrytos Korosu ile gerçekleştirdiği konserde Ege’nin iki yakasının türkü ve şarkıları birlikte seslendirildi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde düzenlenen konsere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salonda oturulacak yer kalmadı.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın’ın da hazır bulunduğu konserde; AYKÜSAD Acapello Korosu Şef Tülin Özdem’in öncülüğünde, Melirrytos Korusu da Şef Georgia Fillipou öncülüğünde de önce ayrı ayrı sonra da birlikte seslendirdikleri türkü ve şarkılarla yüreklerde taht kurdu.

Kısa adı AYFOLK olan Ayvalık Folklor Araştırma Derneği’nin halk oyunları ekibiyle katılıp destek verdiği organizasyon hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şef Tülin Özdem, amaçlarının suyun iki yakasındaki dostluk köprüsünü, her iki kıyının ortak türküleriyle yeniden inşa etmek olduğunu vurgulayarak, “Bu gayeyle Yunanistan’ın Midilli Adası’nda Eresos Bölgesi’nde yaşayan dostlarımızın kurdukları Melirrytos Korosu’yla bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. AYKÜSAD olarak bu tür organizasyonlarımızın süreceğine inanıyorum” dedi.

Melirrytos Korosu Şefi Georgia Fillipou ise Ege’nin iki yakasının insanlarının aynı coğrafyada yaşadıklarına işaret ederek, “Aynı havayı soluduğumuz, geçmişte savaşların verdiği aynı acıları yaşamış toplumlar olarak aramızdaki dostlukları daha da kenetlenerek pekiştirmek istiyoruz. Çünkü suyun iki yakasında karşılıklı kültürel ve sanatsal bağlar kurarak oluşturulan barışın sonsuza kadar sürmesini istiyoruz” diye konuştu.

AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay da, hazırladıkları organizasyonun bir Ege’de barış için bir simge haline gelmesini diledi.

Bazen duygusal, bazen de hareketli şarkılarla ve Yunanistan’ın meşhur sirtaki danslarından verilen örneklerle gerçekleşen konserin ardından, sahnedeki sanatçılar ayakta alkışlandı.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Mesut Nail Akın konser sonrasında Melirrytos Korosu Şefi Georgia Fillipou ile AYKÜSAD Acapello Korosu Şef Tülin Özdem’e birer buket çiçek takdim ederek, teşekkür etti.