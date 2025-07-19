İstanbul2da Ayşe Tokyaz’ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç’a cesedi taşımasında yardım eden ve firari olarak aranan Oğuz K. yakalandı. Şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) ölümüyle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç’un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı. Şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi. Oğuz K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.